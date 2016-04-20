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Del Dirigente a la Gente
Buenos Aires:

SADOP Morón en Alerta y Movilización por los Docentes del Instituto Jesús Maestro

DESDE EL MARTES 19 DE ABRIL DOCENTES DEL INSTITUTO JESUS MAESTRO ESTAN CON RETENCIÓN DE TAREAS, DOS DIAS VAN DE ESTA MEDIDA GREMIAL. SADOP MORÓN ESTA ACOMPAÑANDO A LOS DOCENTES EN ESTA LUCHA, TAMBIÉN EN EL SEGUNDO DIA DE ESTA MEDIDA SE HAN SUMADO LOS PADRES PREOCUPADOS...ACOMPAÑANDO Y APOYANDO A LOS DOCENTES. DECIMOS BASTA DE FALTA DE PAGO DE HABERES Y DEUDAS SALARIALES...SON VARIAS LAS IRREGULARIDADES DE ESTE INSTITUTO DE MORON SUR.
SEGUIMOS CON LAS DENUNCIAS EN TODOS LOS ÁMBITOS CORRESPONDIENTES...SEGUIREMOS EN ALERTA HASTA QUE LA RL REGULARICE TALES FALTAS.

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